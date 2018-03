Mobilisation pour doter l'école Saint-Charles de Drummondville d'un parc-école

Des parents de Drummondville, au Centre-du-Québec, souhaitent amasser environ 100 000 $ afin d'offrir un parc-école novateur aux enfants de l'école primaire Saint-Charles.

Le projet vise à transformer la cour entièrement asphaltée de l'établissement primaire en un milieu de vie parsemé d'espaces verts.

« Ce qu'on a besoin, c'est que les gens qui ont envie de donner aux élèves et aux habitants, parce que le parc va être disponible en dehors des heures d'école, achètent une brique et fassent graver leur nom sur l'une des briques, explique le président du conseil d'établissement, Mathieu Fournier. Leur nom va être marqué tant et aussi longtemps que le parc va être en place. »

L'initiative est loin d'être un luxe pour ces jeunes qui passent 400 heures par année dans leur cour d'école, selon les initiateurs de la démarche. Les élèves feront par ailleurs beaucoup plus que s'amuser dans ce nouvel espace commun, indique le directeur de l'école Yann Lanoie.

« Il y a une classe extérieure qui va être construite. C'est un endroit où il va y avoir un tableau et où les jeunes vont pouvoir s'asseoir sur des tables et des roches », a-t-il mentionné.

Le projet est évalué à 220 000 $. L'objectif est de compléter le parc-école pour la prochaine rentrée scolaire.