Mois de l'archéologie : les Sherbrookois invités à nettoyer des artefacts

Jusqu'au 31 août prochain, de nombreuses activités sont organisées un peu partout au Québec, dont en Estrie, pour célébrer le Mois de l'archéologie. Une centaine de visites, des rencontres, des fouilles archéologiques et des activités ludiques sont proposées dans plus de 75 lieux archéologiques et historiques de la province.

« Ce qu'il faut comprendre de l'archéologie, c'est que ce qu'on trouve dans le sol, ça nous apprend sur les gens qui ont vécu sur le territoire il y a très longtemps. On ne parle pas d'une histoire récente, mais d'une histoire qui vient de plusieurs millénaires particulièrement dans les Cantons-de-l'Est. Forcément, ça nous amène à concevoir que des gens habitent sur le territoire depuis longtemps. C'est une façon de dire découvrez-vous, découvrez votre histoire, découvrez nous en tant que communauté, que population », explique la directrice d'Archéo-Québec, Marie-Jacinthe Roberge.

À Sherbrooke, il sera possible d'assister à une conférence offerte par l'archéologue Éric Graillon du Musée de la nature et des sciences le 26 août prochain. Lors de l'activité, il sera possible de nettoyer et de traiter des vestiges découverts les semaines précédentes sur le site préhistorique Kruger 2 de l'arrondissement de Brompton. « Ce qu'il propose est assez particulier et même exceptionnel. On retrouve sur le site Kruger 2 des artefacts vieux de plusieurs milliers d'années. Le public pourra entrer en contact avec ces artefacts. C'est assez précieux et exclusif. C'est une occasion pour le public de démystifier le travail de l'archéologue », dit-elle.

Bon an, mal an, les activités inscrites au calendrier du Mois de l'archéologie attirent plusieurs milliers de personnes dans toutes les régions du Québec. « Il faut le voir comme un beau prétexte pour ajouter des activités à nos sorties estivales. Souvent les lieux historiques, les musées et les centres d'interprétation que l'on visite dans le cadre du Mois de l'archéologie sont souvent des lieux qu'on visite pour d'autres occasions. On ne fait qu'ajouter une petite touche dans ces événements-là », ajoute-t-elle.

Pour en savoir plus sur le Mois de l'archéologie : Archéo-Québec