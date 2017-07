Moisson Estrie invite la population à être généreuse

Alors que les Québécois sont nombreux à avoir la tête aux vacances, Moisson Estrie, Moisson Montréal et Moisson Rive-Sud lancent leur campagne de financement estivale : « La faim des vacances ».

La directrice générale, Geneviève Côté, explique que les demandes de dépannage sont en hausse l'été, puisque plusieurs organismes ferment leurs portes pour la saison estivale. Les personnes dans le besoin se tournent alors vers Moisson Estrie.

L'organisme remarque une hausse de 20 à 30 demandes par jour lors de cette période. « Dans les denrées périssables, ce n'est pas très volumineux, c'est même un peu rare pour les nouilles et les conserves. Heureusement, les récoltes ont débuté alors on bénéficie des surplus de la part des producteurs pour offrir des aliments plus frais », explique Geneviève Côté.

« Nous, on divise les quantités en fonction du nombre de rendez-vous que nous avons dans la journée. On va réussir à répondre à la demande, mais les dépannages offerts seront peut-être moins volumineux », ajoute-t-elle.

Moisson Montréal

Le directeur général de Moisson Montréal, Richard D. Daneau, rappelle que la faim « ne prend pas de vacances ». En entrevue à La Presse canadienne, il a souligné qu'en raison du congé estival, plusieurs élèves et écoliers, habituellement soutenus par le réseau scolaire, ne reçoivent plus d'aide.

Près de 40 000 jeunes Montréalais dépendent de l'aide alimentaire pour se nourrir, selon Moisson Montréal. Cette clientèle crée une pression additionnelle sur les banques alimentaires durant l'été.

Les organismes sollicitent principalement des dons en argent. Selon M. Daneau, chaque dollar reçu permet de distribuer 15 $ de nourritures, « compte tenu des relations » entre les organismes et le monde agroalimentaire. Il a ajouté que les dons iront à la banque alimentaire locale.

Jusqu'au 20 août, des dons peuvent être faits sur le site Internet faimdesvacances.com.