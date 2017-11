Nouveau programme en mécanique d'autobus à Drummondville

Le gouvernement du Québec a octroyé 6,6 millions de dollars à la Commission scolaire Des Chênes (CSDC) vendredi pour lui permettre d'agrandir les locaux de son centre de formation professionnelle spécialisé en véhicules lourds.

L'agrandissement permettra d'intégrer au centre Paul-Rousseau, situé à Drummondville, un nouveau programme de formation en mécanique d'autobus. Selon le directeur de la formation professionnelle à la CSDC, Yves Hébert, les besoins en main-d'oeuvre qualifiée dans ce secteur d'activité ne se dément pas.

Les sociétés de transport ont d'énormes besoins en terme de main-d'oeuvre au niveau des mécaniciens d'autobus. On pourrait aussi parler de l'électrification des transports qui s'en vient et dont on n'a pas pris la pleine mesure de toutes les implications de métiers qui seront reliées à ce domaine-là.

Yves Hébert, directeur de la formation professionnelle à la CSDC