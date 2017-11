Nouveaux horodateurs au CIUSSS de l'Estrie-CHUS : 40 plaintes déposées

Près d'un mois après l'implantation d'un nouveau système de paiement dans les stationnements du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, une quarantaine de plaintes ont été déposées.

Pour la direction du CIUSSS, ce nombre est bien mince étant donné que 50 000 personnes ont utilisé les nouveaux horodateurs. Ces plaintes ont surtout été déposées durant les deux premières semaines du nouveau fonctionnement. Au cours de la dernière semaine, aucune plainte n'a été enregistrée.

Depuis la mi-octobre, les usagers doivent payer à l'entrée et non à la sortie de l'établissement et le paiement devra couvrir entièrement la période de séjour.

Les usagers rencontrés au CHUS-Hôpital Fleurimont lundi matin n'étaient pas tendres à l'égard du nouveau fonctionnement. « Je vais être là peut-être une heure, peut-être moins. Si je dépasse une heure, je vais être obligé de revenir payer et le docteur va attendre après moi. C'est une arnaque tout simplement. Avant, on payait le temps qu'on utilisait », a déploré un utilisateur.

« Aussi, la machine ne prend pas d'argent en papier. Il faut arriver avec notre argent exact. Quand les gens ne le savent pas, ils doivent aller au petit magasin faire du change, c'est du taponnage et ça rend le monde fou! », a ajouté une autre usagère.

« Ça va beaucoup mieux »

La direction du CIUSSS de l'Estrie-CHUS soutient, de son côté, que les choses se sont grandement améliorées depuis l'implantation des nouveaux horodateurs.« Depuis la semaine dernière, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Les gens se sont habitués et on a beaucoup moins de plaintes. On commence même à regarder pour diminuer le nombre de préposés en soutien parce que ça va mieux », adjointe au directeur des services techniques au CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Kim Houle.

Cette dernière assure qu'aucune contravention ne sera donnée tant que les gens ne seront pas complètement adaptés au nouveau système.

Par ailleurs, les horodateurs qui étaient situés à l'extérieur ont été déplacés à l'intérieur pour accomoder les usagers.