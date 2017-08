Orages violents : l'Estrie épargnée... jusqu'à demain

L'Estrie est la seule région qui aura été épargnée par la pluie et les orages vendredi, mais « elle devrait y goûter demain », prévient un météorologue d'Environnement Canada.

« La cellule présente en Montérégie actuellement se déplace vers le Nord-Est et devrait éviter Granby et Bromont, mais à partir de samedi, les conditions vont être propices en Estrie pour des orages violents et des pluies torrentielles par endroit », explique Jean-Philippe Bégin.

Le Centre-du-Québec, et particulièrement Drummondville, devrait également avoir sa part de cellules orageuses, précise M. Bégin.

Vendredi, une alerte de tornade émise par Environnement Canada a été en vigueur pour certains secteurs de la Montérégie.

Le vent devrait chasser les nuages pour laisser place, dimanche, à une journée légèrement sous la normale saisonnière, ajoute le météorologue. Le mercure devrait atteindre 26 degré Celcius.