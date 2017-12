Pas de hausse de taxes pour les Sherbrookois en 2018

Les Sherbrookois ne subiront pas de hausse de taxes en 2018. Le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, a respecté la promesse qu'il avait faite en campagne électorale.

Un texte de Charles Beaudoin

Pour arriver à ses fins, la Ville de Sherbrooke a notamment limité la hausse de ses dépenses à 3 %, ce qui équivaut à un budget total de 300 281 400 $ pour 2018. Les élus ont sabré dans les demandes additionnelles des différents organismes et services de la municipalité en accordant seulement 20 % des demandes soumises, évaluées à plus de 4,1 millions de dollars.

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les contribuables et je remercie l'ensemble du conseil municipal d'avoir réussi ce tour de force en travaillant dans un esprit de collaboration et de compréhension », a mentionné Steve Lussier, qui avait promis un gel aux citoyens en réponse aux hausses consécutives de l'administration Sévigny.

Ce dernier a assuré qu'aucun impact ne serait ressenti par les citoyens. En plus des coupes dans les demandes additionnelles, la Ville de Sherbrooke peut également compter sur des revenus anticipés supérieurs de 9 millions de dollars par rapport à l'année 2017. La contribution d'Hydro-Sherbrooke sera augmentée de 1,4 million de dollars et la vente de terrains industriels devrait rapporter 2,2 millions de dollars supplémentaires, précise-t-on.

Il y avait beaucoup de demandes qu'on a été obligés de refuser. C'était des demandes additionnelles, mais ce n'est pas facile de dire non directement, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas d'impacts au niveau des services et c'est pour ça que j'ai accepté. Steve Lussier, maire de Sherbrooke

« Ça n'a pas été facile, ce gel de taxes-là. Il fallait dresser une ligne entre ce qui s'était déjà passé au niveau de la taxation et ce qui s'en vient », ajoute-t-il.

Pas de gel de taxes l'an prochain

S'il est heureux de son budget, Steve Lussier a toutefois tenu à prévenir les citoyens qu'il ne pourrait pas geler les taxes chaque année. Il soutient néanmoins que la pause qu'il accorde aux citoyens en 2018 ne sera pas accompagnée d'une hausse salée l'an prochain.

« On l'a regardé à moyen-terme long terme. Mon but, c'est de rentrer de la nouvelle argent dans notre ville », assure-t-il.

« On va essayer de maintenir quelque chose de bien, mais je ne pourrai pas promettre un gel de taxes chaque année. (...) On manque d'argent. Il n'y a pas assez de revenus, donc on va se pencher là-dessus et on va aller en chercher plus », résume le maire de Sherbrooke.

Des réactions mitigées

Adopté à l'unanimité, le budget n'est pas sans risque, ont tout de même laissé entendre plusieurs élus.

Pour le conseiller Rémi Demers, le gel de taxes représente une décision « extrêmement audacieuse » qui met beaucoup de pression sur la Ville pour les prochaines années. Peu enthousiaste envers cette alternative, Annie Godbout a endossé le budget en spécifiant qu'elle se disait « sensible » à la volonté des citoyens, qui ont opté pour un changement à la mairie le mois dernier.

Le conseiller et chef intérimaire du Renouveau sherbrookois, Vincent Boutin, estime quant à lui que le conseil municipal fait fausse route avec le gel de taxes, déplorant que plus de 500 000 $ provient des surplus accumulés.

« Je trouve que ce n'est pas responsable. (...) On n'est pas à l'abri d'une nouvelle crise financière, de nouvelles coupures du gouvernement, et je trouve qu'un gel de taxes nous fragilise. De la marge de manoeuvre, on n'en a presque plus à Sherbrooke. »

La seule raison pour laquelle j'ai voté pour ce gel de taxes-là, c'est que je respecte la volonté du maire de respecter son engagement électoral. (...) En dehors de ça, pour moi, cet engagement n'aurait jamais dû être pris, parce que ça nous hypothèque pour les prochaines années », soutient de son côté la conseillère de Sherbrooke Citoyen, Évelyne Beaudin.