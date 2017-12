Pas de moratoire pour Well inc. à Sherbrooke

Après avoir invoqué un moratoire au sujet du projet Well inc. en campagne électorale, Steve Lussier s'est finalement rallié au consortium d'investisseurs au coeur de celui-ci.

Un texte de Charles Beaudoin

Une enveloppe de 26 millions de dollars a été inscrite au budget d'immobilisation de 2018 pour la revitalisation du centre-ville lundi lors de la séance du conseil municipal. Il s'agit d'une demande de règlement d'emprunt qui permettra d'aller de l'avant avec SherWeb, le Fonds immobilier FTQ et le Groupe Custeau s'ils parviennet à s'entendre avec la Ville d'ici le 15 février prochain.

« C'est un gros montant, mais il fallait revitaliser notre centre-ville également, a déclaré Steve Lussier. On a un stationnement fini, il fallait aller de l'avant avec un nouveau projet. »

« Ce geste nous permettra de poursuivre la démarche actuelle de négociations avec le consortium afin d'en arriver à un projet gagnant-gagnant », a-t-il ajouté.

Le projet Well inc. est estimé à plus de 70 millions de dollars. La portion de la municipalité servirait principalement à démolir le stationnement étagé sur la rue Wellington Sud et à le remplacer par un nouveau qui pourrait accueillir entre 700 et 900 véhicules. Le maire de Sherbrooke s'est entretenu à plusieurs reprises avec les membres du consortium au cours des dernières semaines et s'est dit enthousiaste.

On a eu de très belles discussions : ce sont des gens novateurs, ils veulent faire quelque chose de très, très beau. Le prochain mois va être décisif. Steve Lussier, maire de Sherbrooke

« Ce que je voulais, c'était la revitalisation complète du centre-ville et pas seulement en un endroit précis. J'ai rencontré plusieurs entrepreneurs qui m'ont fait part de leur intention de s'en venir au centre-ville, alors on verra jusqu'où ils peuvent aller. »

Le maire Steve Lussier a par ailleurs annoncé lundi la création d'un comité de revitalisation du centre-ville afin d'aider à revitaliser le centre-ville, aider les investisseurs qui vont se présenter et par souci de transparence. Personne n'a cependant encore été nommé à la tête du comité.

Rappelons qu'un consortium composé de SherWeb, du Fonds immobilier FTQ et du Groupe Custeau a signé une entente exclusive avec la Ville de Sherbrooke pour assurer le développement du projet Well inc. en mai dernier.

Des élus comme Pierre Avard, dans le district du Pin-Solitaire, et Pierre Tremblay, dans le district Deauville, continuent de croire que la Ville devrait procéder par appel d'offres pour revitaliser le centre-ville.

« Personnellement, je crois sincèrement que si on va de l'avant avec le projet Well inc. sans aller en appel d'offres, on va vraiment commetre une grave erreur », soutient Pierre Tremblay.

« De prévoir jusqu'à 900 places de stationnement au centre-ville, c'est démesuré lorsqu'on sait qu'il y a un total de 800 places actuellement dans tout le centre-ville. Ça ne cadre pas non plus avec la vision du développement durable et du transport. Ça prend quelque chose, parce qu'on n'a pas le choix, mais ce n'est pas l'idéal », note M. Avard.