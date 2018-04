Passage remarqué d'un Sherbrookois à Dans l'oeil du Dragon

Lors de la première émission de la septième saison de l'émission Dans l'oeil du dragon, présentée mercredi, un Sherbrookois a réussi à conclure une entente d'importance avec deux investisseurs.

Caroline Néron et Martin-Luc Archambault ont décidé d'investir 100 000 $ dans MesBobettes.ca dirigée par Philippe Vachon. En échange de cet investissement, ils obtiennent 25 % des parts de l'entreprise.

C'était la deuxième fois que l'entrepreneur se présentait sur le plateau de cette émission. « La première fois, nous n'avons pas été diffusés. Nous étions déçus, mais cette fois, c'était la bonne! Nous étions prêts et nous avons appris des erreurs de la première fois », se réjouit M. Vachon.

Ce dernier est plus que satisfait de son passage à la populaire émission. « Au niveau de la valorisation [que les dragons ont fait de son entreprise], j'étais plus ou moins à l'aise, mais je ne voulais pas faire de contre-offre parce que je voulais me rasseoir avec eux et tout revoir en détail. Depuis l'enregistrement, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. On effectue présentement les vérifications diligentes. »

Il y a beaucoup d'ententes qui tombent à la suite de l'émission. Nos attentes sont réalistes. Les chiffres doivent concorder, mais il y a la vision des investisseurs qui doit être la même. Philippe Vachon, président de MesBobettes.ca

Philippe Vachon rappelle qu'Éric Salvail n'est plus du tout impliqué dans l'entreprise. « On l'a racheté il y a trois ans. Nous n'avions plus la même vision », explique-t-il.