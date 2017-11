Patiente clouée au lit par manque de préposés : le CIUSSS de l'Estrie-CHUS offre ses excuses

Interpellée à réagir au fait qu'une dame de 88 ans d'un CHSLD de Sherbrooke ait été clouée au lit pendant 36 heures faute de personnel, la direction du CIUSSS de l'Estrie-CHUS s'est excusée de la situation. Elle soutient également tout faire pour réussir à trouver une solution à l'importante pénurie de préposés aux bénéficiaires qui sévit présentement dans le réseau de la santé.

Selon Thérèse Jacques, la patiente, ce genre de situation n'est pas exceptionnelle, selon elle. Environ une fois par mois, elle doit rester au lit pendant près de 36 heures.

« La direction et les membres du personnel clinique de cette unité sont désolés de la situation qui survient. Effectivement, cette dame, tout comme d'autres personnes, n'a pu être levée faute de préposés aux bénéficiaires. Quand la chef de service est partie vendredi, toutes les cases horaires étaient remplies. Il ne devait pas y avoir de problème. Il y a un préposé qui ne s'est pas présenté et un autre qui a dû s'en aller parce qu'il avait des symptômes de gastro. On n'a malheureusement pas été capables de combler les écarts et on est vraiment désolés de la situation que la dame a dû vivre », soutient la porte-parole du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Annie-Andrée Émond.

Mme Émond ne sait toutefois pas le nombre de patients qui n'ont pas pu être levés du lit ce week-end.

Des mesures mises en place

Pour que pareille situation n'arrive plus, des mesures sont mises en place au CIUSSS de l'Estrie-CHUS. « Ce qu'on fait, outre l'ensemble des mesures pour recruter au maximum des préposés aux bénéficiaires, on ajoute certains titres d'emploi comme des préposés à l'unité pour donner un coup de main aux préposés aux bénéficiaires. On va bien sûr faire un retour avec l'équipe de fin de semaine dès ce matin pour comprendre ce qui s'est passé. Comment on a mis en place le plan de contingence? Est-ce qu'on a pris toutes les bonnes décisions afin de s'assurer de toujours offrir le service maximum dans les conditions qui se présentent à nous? », se demande Mme Émond.

Cette dernière soutient avoir des discussions avec les maisons d'enseignement pour augmenter le nombre d'étudiants admis dans les cohortes du cours de préposés aux bénéficiaires des maisons d'enseignement. Généralement, le Centre 24-Juin de Sherbrooke forme trois cohortes de 22 préposés aux bénéficiaires dans son programme « Assistance à la personne en établissement de santé » chaque année.

En 2017-2018, une quatrième cohorte a été ajoutée. À Windsor et Magog, 22 places sont disponibles pour la formation des préposés aux bénéficiaires. Il arrive toutefois que le nombre d'élèves requis ne soit pas atteint pour la débuter. Selon les statistiques disponibles sur le site internet de l'établissement, le taux de placement en Estrie est de 97,6 %. La prochaine formation commencera en mars 2018 et est d'une durée de 25 semaines.

C'est vraiment la pénurie de préposés aux bénéficiaires qui explique cette déplorable situation. Nous sommes en recherche de 600 préposés aux bénéficiaires. La gestion ne peut dont pas être optimale quand on a un manque aussi grand de personnel. Annie-Andrée Émond, porte-parole du CIUSSS de l'Estrie-CHUS

La direction du CIUSSS de l'Estrie-CHUS assure qu'elle entrera en contact avec la famille de Mme Jacques au cours des prochaines heures.