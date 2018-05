Peine à purger dans la collectivité pour l'ancienne dg de Stornoway

L'ancienne directrice générale de la municipalité de Stornoway, Sylvie Gauthier, a été condamnée à une peine de deux ans moins un jour à purger dans la collectivité, jeudi, au palais de justice de Lac-Mégantic.

Celle qui était à la tête de Stornoway entre 2002 et 2012 avait plaidé coupable en février à des accusations de fraude et de fabrication de faux documents après avoir fraudé ses concitoyens pour plus de 120 000 $ entre 2005 et 2012. La poursuite réclamait quant à elle une peine allant jusqu'à 18 mois de prison.

« Le juge a considéré que cette sentence pouvait être purgée dans la collectivité compte tenu des facteurs de réhabilitation, a expliqué l'avocat de Sylvie Gauthier, Michel Dussault. C'est le chef d'un crime qui datait de plusieurs années, madame s'est trouvé un emploi depuis. Les remords et les circonstances particulières d'infraction ont fait que le juge a considéré cette option plutôt qu'un emprisonnement ferme. »

Les problèmes de jeu compulsif de Sylvie Gauthier la poussaient à commettre ses crimes.

« Elle est très soulagée. Ça fait plusieurs années qu'elle attendait que le processus se termine. Elle est heureuse du dénouement et de pouvoir garder son emploi. Son employeur actuel était très heureux aussi », ajoute Michel Dussault.