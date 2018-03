Permis de construction : hausse de 25 M$ à Sherbrooke

La valeur des permis et des certificats délivrés par la Ville de Sherbrooke en 2017 a atteint 326,6 millions de dollars en 2017, en hausse de 25 millions de dollars comparativement à 2016.

Il s'agit du meilleur résultat depuis 2013, malgré l'essoufflement du secteur de construction résidentielle qui perdure depuis 2015.

« Il y a eu une petite diminution par rapport au résidentiel, mais une bonne augmentation du côté de l'institutionnel et de l'industriel », a expliqué Yves Tremblay, directeur de la planification urbaine et du développement durable à la Ville de Sherbrooke.

« Ça vient bien soutenir le rythme qu'on a depuis les dernières années », a-t-il ajouté.

Environ 114 millions de dollars sont imputables à la construction d'industries et d'écoles, comme le déménagement de l'entreprise Motrec (2,9M$), le bâtiment multilocatif industriel construit dans le secteur de Brompton (4 M$) et la construction des écoles « C » (9,6 M$) et Plein-Soleil (2,2 M$).

Plus de 851 nouveaux logements ont tout de même été créés en 2017 et s'ajoutent aux 876 construits en 2016. Parmi les projets majeurs figurent notamment la construction d'un immeuble de 19 logements (1,7 M$) dans le secteur Lennoxville, d'un immeuble de 18 logements (2,2 M$) dans l'arrondissement 4 et d'un immeuble de 14 logements (2,2 M$) dans l'arrondissement 2.

La salubrité à l'enjeu

La situation de logements insalubres préoccupe les élus de Sherbrooke. Sur les 1400 plaintes reçues et traitées par la Section des permis et de l'inspection, plus de 800 concernaient la salubrité et l'environnement.

« Il faut devenir proactifs pour les logements insalubres, a affirmé la présidente du comité exécutif, Nicole Bergeron. Juste y aller sur plaintes, ce n'est peut-être pas optimal. Peut-être pourrions-nous embaucher des étudiants? »

Le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, a dévoilé que des incitatifs pour résoudre le problème seraient abordés à huis clos après le plénier public de lundi.