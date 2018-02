Peugeot Citroën abandonne son projet d'expansion à Bromont

L'usine de voitures électriques de l'entreprise française Peugeot Citroën ne s'établira finalement pas à Bromont. Investissement Québec, Hydro-Québec et le constructeur automobile ont conclu que le projet n'était pas rentable, puisqu'il comportait trop de risques et nécessitait une contribution importante de fonds publics.

La venue du constructeur automobile français signifiait un investissement de plusieurs millions de dollars dans la municipalité, où une usine d'assemblage de voitures électriques aurait pu voir le jour dans le parc scientifique.

« On a répondu aux questions, on s'est croisé les doigts, on a espéré que ça se passe et finalement, ça n'aura pas lieu », a indiqué, déçu, le maire de Bromont, Louis Villeneuve.

La ministre de l'Économie, Dominique Anglade, a dû expliquer mercredi à l'Assemblée nationale les raisons qui ont fait avorter le projet.

« Il aurait fallu qu'il y ait beaucoup de données publiques pour soutenir ce projet, en plus d'avoir des risques importants », a-t-elle fait remarquer.

Pourtant, plusieurs millions de dollars ont déjà été investis. À eux seuls, Québec et Hydro-Québec ont injecté une somme de 14 millions de dollars, tandis que le privé a investi 24 millions de dollars.

« C'est beaucoup d'argent, 14 millions, déjà, a opiné Dominique Anglade. Si ça avait valu la peine, on aurait poursuivi. Globalement, vous savez que des projets, on en fait des centaines par année. Beaucoup de projets qui fonctionnent, d'autres non, il faut seulement le reconnaître et puis essayer de voir comment on bâtit sur les apprentissages qu'on a eus pour en créer d'autres. »

Tout n'est cependant pas perdu. Le gouvernement pourrait vendre la propriété intellectuelle du projet pour récupérer une partie de l'investissement. Bromont dit y trouver son compte également.

On a démontré qu'on était capable de recevoir des entreprises d'envergure à Bromont. C'est ça qu'il faut retenir. Il y en aura sûrement d'autres. Louis Villeneuve, maire de Bromont

La concrétisation du projet, évalué à des centaines de millions dollars, aurait permis la création d'environ 700 emplois.

« Ce n'est pas comme avoir une entreprise et la perdre après. Ça, c'est pas mal plus fatigant, nuance le maire de Bromont. On aurait souhaité l'avoir, parce qu'effectivement, c'est bon au niveau de l'emploi et de toute l'économie de Bromont, mais on ne pleurera pas là-dessus pendant des lustres. »

Peugeot Citroën n'a pas répondu à notre demande d'entrevue.