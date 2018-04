Pluie : les rivières sous surveillance en Estrie

Des hausses importantes des niveaux d'eau sont attendues au cours des prochains jours dans certaines régions du Québec, dont l'Estrie selon le ministère de la Sécurité publique du Québec.

D'ici à samedi, la pluie et la fonte des couverts de neige et de glace contribueront à la crue printanière. Des épisodes d'inondation sont donc à prévoir dans les secteurs situés près des cours d'eau.

Selon Environnement Canada, on prévoit une quantité totale de 25 à 50 mm de pluie jusqu'à vendredi matin. Un avertissement de pluie a d'ailleurs été émis pour plusieurs secteurs de l'Estrie tôt jeudi.

La majorité des cours d'eau vont tout de même subir des hausses d'ici à samedi, selon le président et directeur des opérations d'Hydro Météo, Pierre Corbin. Il a prévenu que la pluie attendue et la fonte de la neige allaient générer un très fort ruissellement.

D'autres régions pourraient être touchées comme celles de Lanaudière, de Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale, de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent.

Les risques de débordement devraient être plus faibles dans les régions situées plus au sud, comme l'Outaouais, la Montérégie et Montréal. Ces régions connaîtront des hausses de niveau des cours d'eau, mais le phénomène sera plus faible puisque le couvert de neige y a pratiquement disparu.

L'équipe d'Hydro Météo surveillera particulièrement les niveaux des rivières Saint-François, Chaudière, Nicolet, Bécancour, Etchemin, de même que la Rivière du Sud.

L'Organisation de la sécurité civile du Québec (OSCQ) poursuit également la surveillance des cours d'eau. Des conseillers en sécurité civile se disent prêts à être déployés sur le terrain, en soutien aux municipalités qui pourraient être touchées.