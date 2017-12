Plus d'aide en orthopédagogie offerte aux élèves de l'Estrie

Une aide directe aux élèves en difficulté de 48 écoles primaires de l'Estrie, c'est ce que permettra l'agrandissement de la Clinique mobile en orthopédagogie Pierre-H.-Ruel dès 2018. Cette clinique est mise en place par l'Université de Sherbrooke.

L'agrandissement de la Clinique est rendu possible grâce à un don de 500 000 $ sur cinq ans du Groupe Banque TD. La nouvelle a été annoncée mercredi matin.

À l'heure actuelle, la clinique couvre une vingtaine d'écoles situées à Sherbrooke. Les deux autres commissions scolaires de l'Estrie seront également desservies.

Ce sont des étudiants de l'Université de Sherbrooke qui offrent cet aide en français et en mathématiques. Ce service est intégré au programme de baccalauréat en adaptation scolaire et sociale depuis 1997.

On sait qu'il manque beaucoup de ressources dans les écoles. Il y a plein d'élèves qui n'ont pas la chance de bénéficier de services. Avec une clinique mobile, beaucoup plus d'élèves pourront en bénéficier de ce service qui est essentiel et qui change tout pour eux », croit Sabrina Laquerre, une finissante en éducation spécialisée à l'Université de Sherbrooke.