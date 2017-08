Devant la hausse démographique fulgurante du secteur Rock-Forest, à Sherbrooke, le gouvernement du Québec a finalement accepté de se plier aux demandes de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSRS), qui souhaitait une école de 21 classes pour son projet d'école « C ».

Un texte de Charles Beaudoin

La députée de Richmond, Karine Vallières, a annoncé lundi une aide financière supplémentaire d'environ 7 millions de dollars, soit près du double de ce qui avait été accordé initialement, pour permettre à la future école primaire de la rue Matisse d'ajouter 7 classes aux 14 prévues préalablement.

« Je bataille souvent pour des dossiers de gros bon sens et ça en était un, a-t-elle expliqué. On sait que les besoins sont de plus en plus criants et qu'en plus on a de la construction domiciliaire qui continue à se faire à Rock-Forest-Saint-Élie-Deauville. Alors pourquoi attendre un an lorsque des économies d'échelle peuvent être faites aussi pour faire la construction dès maintenant. »

« Le territoire est très grand, il y a encore beaucoup d'espace de construction, le boulevard René-Lévesque qui se met en place et on déplaçait déjà des élèves de la Maisonnée et de l'école des Aventuriers, parce qu'on était déjà en surplus d'élèves. La construction de l'école va régler ces problèmes pour les prochaines années », s'est réjouit le président de la CSRS, Gilles Normand.

En plus des sept classes additionnelles, l'agrandissement de 1420 mètres carrés comprendra un gymnase supplémentaire, un service de garde et un bloc sanitaire. Sur le montant total de 14,6 millions de dollars, environ 1,7 million de dollars sera réservé à l'innovation, précise la députée de Richmond.

« C'est un montant qui va permettre aux écoles de faire des toits verts, de faire de la géothermie, d'ajouter davantage de fenestration dans les écoles pour aller un peu plus loin dans l'architecture pour que ce soit des lieux extraordinaires où l'imagination, la créativité et la persévérance soient au rendez-vous. »

Le début de la construction de la nouvelle école est prévue pour l'automne et celle-ci devrait accueillir quelque 300 élèves à compter de la rentrée 2018.