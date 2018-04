Plus de 35 M$ supplémentaires en santé en Estrie

Plus de 35 millions de dollars supplémentaires seront investis pour améliorer les services de première ligne et les services spécialisés au CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

Le député de Sherbrooke et ministre responsable de la région de l'Estrie, Luc Fortin, en a fait l'annonce jeudi au nom du ministre de la Santé, Gaétan Barrette.

Le gouvernement du Québec soutient qu'il délie les cordons de la bourse pour corriger les iniquités entre régions.

« Il y a eu des mouvements de population et la croissance démographique n'a pas été la même partout à travers le Québec, alors il y a certaines régions, dont l'Estrie, qui se sont trouvées désavantagées par rapport à cette formule de financement. Ça fait 20 ans qu'on tente de régler le problème et cette année, on vient le régler de manière permanente », a expliqué Luc Fortin.

De son côté, la direction du CIUSSS de l'Estrie-CHUS entend utiliser cet argent pour régler le problème de l'absentéisme.

« Tant qu'on avait du personnel qui demeure à domicile et qui n'était pas au travail, le personnel de plus que nous avions engagé, on ne pouvait pas les confirmer dans des nouveaux postes, parce qu'on n'avait pas le financement, mentionne la directrice générale du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Patricia Gauthier. Notre intention, c'est de faire en sorte qu'on ait moins d'absentéisme, moins d'investissements dans de l'absentéisme, pour réinvestir dans de nouveaux services additionnels. »

Cet investissement régional s'inscrit dans la foulée de l'annonce de l'octroi d'un montant global de 300 millions de dollars pour assurer que la population de chaque région bénéficie d'un niveau comparable d'accessibilité à l'ensemble des services de première ligne et des services spécialisés.