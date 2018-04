Plus de 41 M$ d'investissements à venir au Zoo de Granby

Le Zoo de Granby prendra de l'ampleur au cours des prochains mois alors que plus de 41 millions de dollars y seront investis, notamment pour améliorer l'achalandage hivernal.

Insistant sur les répercussions économiques engendrées par le Zoo au fil des ans, le gouvernement du Québec a annoncé vendredi qu'il contribuerait à hauteur de 18 millions de dollars dans le projet.

« Je suis convaincue que cet investissement permettra au Zoo de Granby de poursuivre son itinéraire vers la croissance, en plus de rehausser la visibilité de notre destination à l'étranger », a déclaré la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Julie Boulet.

L'achalandage du Zoo de Granby a connu une croissance de 83% au cours des 13 dernières années, ce qui a permis de doubler son chiffre d'affaires et d'y augmenter de 77% le nombre d'emplois, a vanté la ministre.

« Le tourisme est une richesse pour qui sait exploiter le potentiel de ce secteur d'activité et les administrateurs du Zoo travaillent sans relâche afin de se démarquer, de se renouveler, d'être à l'avant-garde et de proposer une offre touristique qui soit variée, distinctive et originale », a-t-elle ajouté.

