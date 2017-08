Polansky et Sebov perdent leur finale à Granby

L'Italienne Cristiana Ferrando et le Slovène Blaz Kavcic ont joué les trouble-fête, dimanche, en battant respectivement les Canadiens Katherine Sebov et Peter Polansky en finale féminine et masculine du Challenger de Granby.

Chez les femmes, Ferrando a gagné 6-2, 6-3 contre la Torontoise de 18 ans qui disputait sa première finale professionnelle.

Sebov a semblé nerveuse en début de match et a perdu la manche initiale après 34 minutes de jeu.

Par la suite, l'Italienne a profité de l'inexpérience de sa rivale pour la briser à deux reprises avant de servir pour le titre.

Sebov a toutefois refusé de baisser les bras. Sous les encouragements de la foule, elle a réduit l'écart à un seul bris et est passée à un cheveu de remettre les pendules à l'heure.

Sebov avait notamment éliminé la Japonaise Mayo Hibi (no 8) et l'Ontarienne Bianca Andreescu, favorite du tableau féminin.

Du côté des hommes, Polansky, deuxième tête de série, disputait sa troisième finale d’affilée après celles de Winnipeg et de Gatineau. Kavcic, favori, a eu le meilleur 6-3, 2-6, 7-5.

Après avoir cédé la première manche, le Canadien est revenu à la charge, au grand plaisir de la foule. Cependant, Kavcic est parvenu à briser une fois de plus que son rival à la manche ultime pour arracher la victoire.

Polansky avait aussi perdu en finale contre Kavcic à Winnipeg, et contre son compatriote Denis Shapovalov à Gatineau.