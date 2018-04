Pour avoir un portrait juste de l'itinérance à Sherbrooke

Dès mardi soir, des bénévoles sillonneront les rues de Sherbrooke pour dénombrer les personnes en situation d'itinérance. Il s'agit d'une première étape pour dresser un portrait plus global et surtout plus juste de la situation.

L'exercice a déjà été fait en 2014. Le gouvernement du Québec veut maintenant mettre ses données à jour.

Le dénombrement de l'itinérance visible est la première étape de ce processus. Toutes les personnes en refuge, en logements de transition et dans la rue seront rencontrées. Des bénévoles leur demanderont si elles ont un endroit où dormir ce soir, s'il s'agit du leur et s'il est sécuritaire. Si la réponse est non, d'autres questions leur seront posées.

Charles Coulombe est celui qui coordonne l'exercice pour le CIUSSS de l'Estrie-CHUS.

« Ça nous permet de savoir à un moment précis, c'est quoi l'ampleur. C'est quoi le volume qui sollicite les ressources du milieu et combien de personnes on a dans notre communauté qui se retrouvent sans-abris. Ça, ça devra être complété par un portrait plus global qui permet de mieux connaître l'itinérance cachée et même un registre de fréquentation des ressources sur une base annuelle », explique-t-il.

Un questionnaire anonyme sera aussi distribué dans certains lieux clés, dont l'Armée du Salut et la Chaudronnée. En Estrie, 27 organismes participent au recensement.

Au total, une trentaine de bénévoles sillonneront les rues à Sherbrooke. Ils ont tous suivi une formation. Parmi eux, Karel-Ann St-Martin participera au dénombrement. Elle le fait pour « donner une voix aux personnes qui sont souvent invisibles aux yeux de tous ».

D'autres étapes à venir

Il existe aussi une itinérance invisible. Par exemple, des personnes sans domicile qui sont hébergées par des proches ou qui déménagent souvent. Cette étape sera réalisée ultérieurement. L'exercice devra être terminé pour 2020.

« Tout le monde compte », est le nom donné par le gouvernement du Québec à ce dénombrement. Au total, 11 régions du Québec, dont Sherbrooke, y participent.