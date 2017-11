Pratique illégale de la médecine : Jean-François Labrie demande un arrêt des procédures

L'avocat du révérend Jean-François Labrie, accusé de pratique illégale de la médecine, a déposé une requête d'arrêt des procédures vendredi.

Jean-François Labrie aurait laissé croire qu'il était autorisé à exercer la médecine lors d'une consultation. Il aurait aussi émis des diagnostics, en plus de prescrire des médicaments sans être titulaire d'un permis valide et approprié et sans être inscrit au tableau de l'ordre du Collège des médecins.

Dans sa requête, Me Robert Brunet affirme que son client ne peut témoigner pour sa défense, car il est tenu au secret sacramentel et qu'il ne peut révéler ce qui s'est passé avec les clients plaintifs.

L'accusé a affirmé au tribunal que s'il révélait certaines choses, ça pourrait être dévastateur pour les familles impliquées.

Des affidavits seront envoyés aux présumées victimes pour que soit levé ce secret sacramentel. Toutefois, l'une d'elles est décédée. « Si le révérend Labrie n'est pas relevé de son secret professionnel, il ne peut pas dire ce qui s'est discuté lors des rencontres. Donc, il ne peut présenter une défense libre et volontaire et n'a pas droit à un procès juste et équitable », a indiqué Mme Brunet.

Le procès, qui se tient au palais de justice de Sherbrooke devait techniquement se terminer ce vendredi.

La reprise des procédures est prévue le 9 novembre.