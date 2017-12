Près de 200 000 $ pour deux entreprises de Lac-Mégantic

Deux entreprises de Lac-Mégantic se partageront près de 200 000 $ du gouvernement du Québec pour les aider à démarrer leurs activités.

Coup de pouce Mégantic, une entreprise de sous-traitance manufacturière, et Summum expérience, une entreprise de location de véhicules de loisirs et d’accessoires, recevront respectivement 100 000 $ et 90 150 $ du Fonds d’aide à l’économie de Lac-Mégantic.

« En plus de diversifier notre économie, ces deux entreprises font bénéficier la région d’un apport supplémentaire. En effet, en offrant des emplois à des personnes ayant des difficultés d’apprentissage, Coup de pouce Mégantic a une mission sociale favorisant la rétention des jeunes en Estrie. Pour sa part, Summum expérience location met en valeur notre région en proposant une nouvelle offre touristique qui permet d’explorer la beauté et la grandeur des environs de Lac-Mégantic », a déclaré le député de Sherbrooke, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l’Estrie, Luc Fortin.

Créé après la tragédie ferroviaire du 6 juillet 2013, le Fonds a pour but de soutenir des projets qui ont des retombées économiques et touristiques pour la ville de Lac-Mégantic. Il a été reconduit jusqu'au 31 mars 2023 ou jusqu'à ce que son enveloppe de 10 millions de dollars soit totalement utilisée.