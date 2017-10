Procès de la tragédie de Lac-Mégantic : le mécanicien François Daigle éprouve de la culpabilité

« Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose de plus? » Cette question, le mécanicien de locomotive François Daigle se l'est souvent posée depuis la tragédie du 6 juillet 2013. Il a raconté vivre toujours avec un sentiment de culpabilité. Le témoignage de l'homme de 46 ans se poursuit mardi au procès des trois anciens employés de la Montreal Maine & Atlantic Railway (MMA) accusés de négligence criminelle en lien avec l'accident ferroviaire de Lac-Mégantic.

En contre-interrogatoire, l’avocat qui représente Jean Demaître, Me Gaétan Bourassa, a demandé au témoin des précisions sur des faits survenus entre le 3 et le 5 juillet 2013. François Daigle a, à de nombreuses reprises, répondu qu’il ne se souvenait pas. Malgré ses souvenirs imprécis, il assure avoir expliqué à son supérieur Jean Demaître que la locomotive 5017 était défectueuse le matin du 5 juillet 2013, avant qu’elle ne prenne la route pour Lac-Mégantic.

« Je sais que j’ai expliqué le trouble. C’est tout le temps ça qui m’a trotté dans la tête. Tout le temps. Si j’avais pu faire de quoi de plus. C’est ça qui me revient. Je me suis culpabilisé tout le temps, je vis toujours avec ça », a-t-il lancé à la Cour.

Aucune mention des bris de locomotives au comité santé et sécurité

François Daigle était en charge du comité santé et sécurité de la MMA à Farnham. Ce comité, regroupant des employés et des membres de la direction, tenait des rencontres mensuelles.

Lundi, le témoin a affirmé qu’il constatait régulièrement des bris mécaniques sur l’équipement de la MMA, dont les locomotives, et que « rien n’était fait ». Toutefois, il ne se souvient pas avoir abordé le sujet lors des réunions du comité santé et sécurité. François Daigle ne croit pas avoir informé les dirigeants américains de la problématique non plus.

Son contre-interrogatoire se poursuit cet après-midi.