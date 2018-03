Quatre hommes arrêtés pour trafic de stupéfiants à Drummondville

Quatre personnes impliquées dans un réseau de trafiquants de stupéfiants ont été arrêtées jeudi à Drummondville par la Sûreté du Québec (SQ).

Les quatre hommes, âgés entre 38 et 60 ans, devraient comparaître jeudi après-midi au palais de justice de Drummondville pour faire face notamment à des accusations de trafic et de possession de stupéfiants.

« D’autres arrestations pourraient avoir lieu dans ce dossier », a précisé la SQ dans un communiqué.

Des perquisitions ont été réalisées dans un logement de la rue Mercure, à Drummondville, et dans une résidence de la rue des Chalets, à Sainte-Clothilde-de-Horton. Une importante quantité de drogue, plus de 1000 $ en argent comptant et du matériel servant au trafic de stupéfiants ont été saisis par les policiers.Les arrestations sont le résultat d'une enquête initiée il y a près d’un an, grâce à une information du public à l’effet qu’il y avait de la vente de stupéfiants dans un établissement licencié de la rue Brock, à Drummondville, a souligné la SQ.