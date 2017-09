Québec octroie 360 000 $ pour la route 257

La députée de Richmond, Karine Vallières, a annoncé mardi une aide financière de 360 000 $ pour la réfection de la route 257.

Considérée comme un « fardeau fiscal insupportable » par les cinq municipalités responsables de son entretien, la route 257 est un dossier complexe, admet la députée. « Cependant, ici, nous avons trouvé une façon de s’en occuper concrètement. Parce que c'est vraiment une priorité régionale et que nous avançons tous dans la même direction », ajoute-t-elle.

Les 360 000 $ que j’annonce aujourd’hui permettront de réaliser des plans et devis pour la route 257 Ouest. Karine Vallières, députée de Richmond

Cette somme s'ajoute aux 323 000 $ octroyés depuis 2015.

Le maire de Ham-Sud, Serge Bernier explique qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour la réfection complète de la route 257.

« Le travail de concertation des intervenants du milieu, les sommes allouées ces dernières années et les plans et devis que nous commencerons nous permettrons de déterminer techniquement et officiellement les besoins futurs pour la réfection de la route 257 », souligne-t-il.