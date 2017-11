Qui est le nouveau maire de Sherbrooke, Steve Lussier?

Inconnu de l'arène politique jusqu'en mai dernier, moment où il avait annoncé qu'il se lançait dans la course à la mairie, Steve Lussier a causé la surprise en délogeant Bernard Sévigny qui était en poste depuis huit ans. Qui est celui qui gouvernera Sherbrooke pour les quatre prochaines années? Quels sont ses principaux engagements? Tour d'horizon.

Employé de la Banque nationale depuis 20 ans, Steve Lussier occupait un poste de directeur du développement hypothécaire au moment où il a annoncé son intention de se porter candidat. Il se définit également comme un promoteur immobilier et est actionnaire de l'entreprise Groupe idénov qui, entre autres, commercialise une « toilette sans odeur ».

Sur son curriculum vitae, disponible sur le site de Groupe idénov, on apprend que, par le passé, M. Lussier a travaillé à la Fondation Charles-Lemoyne de l'hôpital du même nom et qu'il a été promoteur de courses de motos et de vélos.

Ayant grandi à Iberville, Steve Lussier a élu domicile à Sherbrooke il y a 21 ans pour le travail.

Plus jeune, il affirme avoir été champion canadien de BMX.

Source : site web de Steve Lussier