Record battu au Demi-marathon de Sherbrooke

C'est mission accomplie pour Sébastien Roulier. L'ultra-marathonien sherbrookois a battu un record en terminant le Demi-marathon de Sherbrooke en 1 h 35, tout en poussant un adulte dans un fauteuil roulant adapté pour la course. Le record à battre était de 1 h 43.

« Les petites côtes à Sherbrooke, ça paraît beaucoup avec un fauteuil et il y en a pas mal », a-t-il raconté en riant, au fil d'arrivée. En entrant dans le parc Jacques-Cartier pour le dernier droit, il savait qu'il n'allait pas atteindre son objectif, qui était de 1 h 30. Mais avec seulement cinq minutes de plus au compteur, celui qui est aussi pédiatre et père de trois enfants était bien content du résultat. « C'est réussi! », a-t-il assuré, sourire aux lèvres.

La prochaine étape sera de faire homologuer son temps record auprès des World Guiness Record. « Je vais envoyer les preuves qu'on a ici. Si ça ne marche pas, je vais me réessayer dans un autre demi-marathon », soutient-il.

Plus de détails à venir