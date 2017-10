René Burelle toujours porté disparu à Granby

Les recherches à Granby se poursuivent pour retrouver René Burelle, qui manque à l'appel depuis samedi dernier. Ses proches sont sans nouvelles depuis qu'il a fugué de sa résidence pour aînés.

René Burelle y habitait depuis quelques jours seulement quand il a décidé de quitter, à pied, la résidence de la rue Drummond. Des recherches ont été effectuées dimanche dans un rayon de 300 mètres de l'endroit. Lundi, elles se sont transportées près du lac Boivin et de la rivière Yamaska, situés non loin de la résidence.

Un homme connu à Granby

René Burelle est un artiste. C'est lui qui a dessiné les croquis des scènes de procès au palais de Justice pendant plusieurs années. Son frère et sa soeur, qui ont tous les deux participé aux recherches, espèrent que René Burelle sera rapidement trouvé. Ils disent avoir des raisons de craindre pour sa sécurité, lui qui est un homme dépressif.

« J'avais une inquiétude de ce côté-là qu'un jour, il ferait ça parce que dernièrement, il en a parlé souvent », a confié Nicole Burelle.

Lundi soir, du porte-à-porte sera fait dans ce secteur pour tenter d'obtenir des indices qui permettraient de le retrouver. Le Service de police demande la collaboration du public.

« Il faut quand même garder espoir de retrouver M. Burelle en vie », rappelle Guy Rousseau, du Service de police de Granby.

On demande aux gens d'être vigilants, d'ouvrir l'oeil et d'appeler le plus rapidement possible les policiers lorsqu'ils auront de l'information

Guy Rousseau, Service de police de Granby