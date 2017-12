Sécurisation des trains : les pratiques de la MMA changées 5 jours après la tragédie

Un autre témoin affirme qu'avant la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic, les contrôleurs de la circulation ferroviaire (CCF) de la Montreal Maine & Atlantic Railway (MMA) n'avaient pas à interroger les équipes de train sur la sécurisation des convois. Cette pratique a changé le 11 juillet 2013, soit cinq jours après le déraillement.

Michel Langlois est le 28e témoin entendu au procès de Thomas Harding, Jean Demaître et Richard Labrie, accusés de négligence criminelle causant la mort de 47 personnes. Il a occupé les fonctions de chef de train et de mécanicien de locomotive à la MMA et a côtoyé les trois accusés pendant une trentaine d’années.

Le témoin a expliqué au jury la procédure à suivre lors de l’immobilisation d’un train. En contre-interrogatoire, l’avocat de Richard Labrie, Me Guy Poupart, l’a questionné sur les informations que les équipes de train devaient transmettre au CCF lorsqu’elles s’apprêtaient à laisser un train sans surveillance. Le témoin a confirmé qu’en date du 5 juillet 2013, aucun règlement ne demandait au mécanicien de locomotive de communiquer le nombre de freins à main serrés et rien n’obligeait CCF de chercher à obtenir cette information. Il n’était pas question du test d’efficacité des freins à main non plus.

Plus tôt dans ce procès, le directeur adjoint au transport de la MMA à Farnham, Michael Horan, et l’ancien CCF Steve Jacques ont affirmé la même chose.

Rappelons que Richard Labrie occupait le poste de CCF dans la nuit du 5 au 6 juillet 2013. La poursuite lui reproche notamment de ne pas s’être assuré de la « suffisance de la sécurisation du train ». Dans son discours d’ouverture, la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Véronique Beauchamp, a affirmé que Richard Labrie a interrogé Thomas Harding sur le nombre de freins à main serrés seulement après le déraillement du train. « Cette question survient trop tard. Richard Labrie aurait dû s’informer alors qu’il avait Thomas Harding au bout du fil de la manière qu’il avait sécurisé le train », a affirmé Me Beauchamp.

Changement de pratique 5 jours après la tragédie

Le 11 juillet 2013, un surintendant au transport de la MMA aux États-Unis, Paul Budge, a émis un bulletin d’exploitation stipulant « qu’à n’importe quel moment quand le matériel est laissé sans surveillance sur une voie d’évitement ou sur une voie principale, les employés doivent confirmer au CCF l’emplacement du matériel, la date, l’heure, le nombre de freins à main appliqués, leur emplacement, le résultat d’essai d’efficacité, toute autre information connexe et le nom de l’employé ». Le CCF doit enregistrer cette information et l’avoir disponible pour inspection.

Le contre-interrogatoire de Michel Langlois se poursuit mercredi après-midi.