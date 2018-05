Sherbrooke célèbre les familles

Plusieurs activités auront lieu au cours des prochains jours dans le cadre de la Semaine sherbrookoise des familles.

« Ça serait difficile de tout résumer. La programmation fait plus de 20 pages. On y trouve des activités comme du bain libre, des activités culturelles, sportives, de création. Il y a aussi le Off Festival des Harmonies, les scouts qui participent avec des portes ouvertes », mentionne, entre autres, la présidente du comité développement social et communautaire, Évelyne Beaudin.

L'initiative locale découle de la Semaine québécoise des familles et existe depuis quelques années déjà. « On a repris ça en impliquant des organismes d'ici qui voulaient faire connaître leurs services et donner un coup de pouce. Il y a la Maison de la famille qui est très impliquée et chaque année, de nouveaux organismes embarquent. L'objectif est double : offrir des activités aux familles de Sherbrooke et de faire connaître nos différents organismes qui travaillent avec les familles », ajoute-t-elle.

Le thème retenu pour l'édition 2018 est « Votre famille, notre priorité! ».

Toute la programmation est disponible sur le site internet de la Ville de Sherbrooke.