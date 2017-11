Sherbrooke citoyen continuera à faire entendre la voix des citoyens

La chef de Sherbrooke Citoyen, Hélène Pigot, entend bien devenir la voix de l'opposition officielle des citoyens au conseil municipal de Sherbrooke.

« On souhaite être une opposition dans la ville de Sherbrooke. Une opposition où on portera les avis des citoyens. On revendique une opposition bien vivante et constructive pour faire avancer la ville de Sherbrooke », indique-t-elle.

Son parti ayant obtenu un peu plus de 21 % des voix lors du scrutin du 5 novembre dernier, Sherbrooke citoyen a sa place dans le paysage politique sherbrookois selon Mme Pigot. « On vient de faire une marque avec la dernière élection en montrant qu'il va y avoir une ou des positions d'idées. Si le conseil municipal ou le maire va dans une direction et que Sherbrooke citoyen pense que ce n'est pas la bonne pour la ville, on le dira. C'est en ça qu'on sera une opposition. »

On a montré qu'on va faire une politique différente, c'est plus une politique d'idées et tournée autour d'un chef. On a très bien établi quelles étaient nos idées politiques. Hélène Pigot, chef de Sherbrooke citoyen

Une direction à deux côtés

Même si Mme Pigot n'a pas été élue, elle entend se faire entendre, entre autres, par la seule candidate de Sherbrooke citoyen qui siège présentement au conseil municipal, Évelyne Beaudin. « Il est très clair pour elle et pour nous qu'elle veut travailler avec ses collègues pour le bien de la ville, pour faire avancer les idées de Sherbrooke citoyen. De notre côté, à Sherbrooke citoyen, on va travailler de concert pour s'assurer que les idées qu'on a véhiculées vont continuer à être mises de l'avant.

Les premiers pas de Steve Lussier à la mairie de Sherbrooke sont observés de près par Hélène Pigot. « Le maire est très actif. Pour ça, c'est intéressant. Il prend les intérêts de la ville à coeur. C'est intéressant de voir comment M. Lussier gouverne actuellement à la mairie. Maintenant, on est en attente. On regarde comment il va traiter les dossiers. Il a vu qu'il a fait quelques promesses en campagne qu'il ne peut pas vraiment tenir. Ça sera intéressant de voir comment les gens au conseil municipal travailleront »,

On va applaudir aux bons coups du conseil municipal comme on va se montrer plus distant quand les idées ne seront pas faites. Hélène Pigot, chef de Sherbrooke citoyen

Le logement social, la revitalisation de la rue Wellington, le transport en commun resteront les dossiers prioritaires pour Sherbrooke citoyen.