Sherby Dollars : les commerçants confiants de susciter un engouement

Les Sherby Dollars parviendront à susciter l'engouement des consommateurs et à les inciter à « acheter local », croient les commerçants qui participent à l'initiative de l'organisme ODACE, l'ancienne Chambre de commerce de Fleurimont, lancée officiellement lundi.

Même si les ventes sont en croissance chez Mégaburo, le directeur de la succursale sherbrookoise, Sylvain Lafond, estime qu'il est primordial de continuer à encourager les gens à acheter dans les commerces locaux.

« Ça va très bien chez nous, mais ce n'est pas une raison pour s'asseoir là-dessus. C'est un éternel combat et je vais toujours encourager les entreprises québécoises avant les autres et les Sherby Dollars, c'est une bonne façon de le faire. Il faut encourager les commerces si on veut qu'ils restent, parce que pour les commerces de détail, ça va être de plus en plus difficile avec la compétition sur internet », insiste M. Lafond, qui était réuni avec une vingtaine de commerçants dans les locaux de la boutique 110 % travailleurs pour assister au lancement des Sherby Dollars.

Ceux-ci se présentent sous la forme d'un guide imprimé à 50 000 exemplaires dans lequel se trouvent des billets de 1 $, 2 $, 5 $, 10 $, 20 $, 50 $, 100 $ et 1000 $. Les commerçants déterminent chacun personnellement le pourcentage de la facture que les clients peuvent combler avec les dollars sherbrookois, mais le rabais minimum a été établi à 10 %. La campagne doit se terminer le 18 février.

« Même si on ne vent pas nécessairement les mêmes lignes de produit, les magasins grande-surface sont nos plus grands compétiteurs. Les gens s'attendent à payer le même prix que dans les grande-surface, donc les Sherby Dollars, c'est une façon de le faire tout en gardant l'argent ici et ça va amener une nouvelle clientèle en plus de fidéliser celle qui est déjà présente », explique Pierre Bolduc, propriétaire de l'Écolo boutique.

Chaque dollar dépensé dans un commerce local rapporte le quintuple en retombées économiques à la communauté, fait valoir le président d'ODACE, Patrick Pinard.

« Un dollar dépensé dans une entreprise de la région fait travailler des travailleurs d'ici, fait travailler des fournisseurs d'ici plutôt que des gens de l'extérieur », précise-t-il.

« En se regroupant, c'est un plus. On va pouvoir participer aux succès de plein de gens qui nous entourent, c'est vraiment un aspect positif », ajoute quant à elle Maryse Lebrun, propriétaire de Lingerie Uniforme Plus.