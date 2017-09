Sortie 118 de l'A10 : Magog réclame un rond-point

La Ville de Magog compte profiter des travaux que pourrait nécessiter le viaduc de la route 141 à la sortie 118 à Magog pour à nouveau demander au ministère des Transports du Québec (MTQ) de revoir l'intersection située à côté de ce viaduc.

En ce moment, ce sont des panneaux d'arrêts qui sont installés et ils causent du trafic aux heures de pointe. L'aménagement d'un rond-point a été suggéré par la Ville de Magog. La Régie de police de Memphrémagog est du même avis.

« Je ne suis pas un spécialiste du ministère des Transports, je suis un policier. On fait appliquer la loi, mais quand on y pense, un rond-point de chaque côté pourrait être intéressant pour nous. Les gens commencent à être de plus en plus habiles avec la présence de rond-point. C'est dans les mains des spécialistes du ministère des Transports », souligne le porte-parole de la Régie de police de Memphrémagog, Sylvain Guay.

Du côté du MTQ, on affirme qu'il est encore trop tôt pour dire s'il s'agit d'un plan qui est étudié. On ignore encore l'ampleur des travaux qui devront être effectués autour du viaduc. On affirme que l'on devrait en savoir plus à la fin de la semaine prochaine.

Heurté par un camion-remorque transportant une rétrocaveuse à la fin août, ce viaduc demeura fermé « plusieurs semaines, voire quelques mois », soutient le ministère des Transports.