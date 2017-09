Spectacle de Rymz annulé : le promoteur pourrait poursuivre la Ville de Sherbrooke

Steve Black, le promoteur d'un spectacle annulé par un fonctionnaire municipal, songe à poursuivre la Ville de Sherbrooke pour qu'on lui rembourse les dommages encourus.

Le concert des rappeurs Rymz & Mike Shaab devait avoir lieu au Centre communautaire Françoise-Dunn ce samedi, mais à la suite d'un rapport émis par le Service de police de Sherbrooke (SPS), un fonctionnaire a résilié le contrat qui unissait M. Black (représenté par BLK Management) et la Ville.

Le centre communautaire est situé à même l'école secondaire Montcalm. Le rapport du SPS mettait en doute la pertinence de l'événement dans un tel endroit et que la clientèle liée à ce type de spectacle comportait « de hauts risques de débordements ».

Le promoteur a reçu une copie de ce rapport qui lui a été transmis par erreur par le fonctionnaire qui a annulé la réservation de la salle. « Le rapport mentionne que Rymz fréquente et collabore musicalement avec Souldia, qui est dépeint dans le rapport comme étant une personne ayant eu des démêlés avec la justice. Le rapport parle également du chanteur Mike Shabb, qu'on décrit comme un individu qui aurait de la rancœur envers les autorités sherbrookoises. On souligne même dans le rapport que Mike Shabb aurait des propos injurieux et de mauvais goût dans ses chansons en utilisant des mots tels que : fuck, lick, bitch, dick », s'est-il offusqué dans une publication sur Facebook.

Les liens qui unissent les artistes n'ont aucun rapport avec mon événement. Faire des liens avec d'autres artistes [qui ont un passé criminel], il n'y a pas de rapport. Ces artistes-là ne sont pas dans mon événements. Steve Black, promoteur

Steve Black rappelle qu'il avait un contrat avec les artistes qui devaient se produire sur la scène de la salle Bernard-Bonneau. « Je dois respecter ce contrat. L'annulation est hors de mon contrôle. J'ai tout tenté pour renverser la situation. J'ai essayé de trouver un accomodement. [...] J'ai proposé de retirer la vente d'alcool. J'ai communiqué avec les services juridiques de la Ville de Sherbrooke pour trouver un terrain d'entente, en vain », a-t-il dit à Radio-Canada Estrie.

Des discussions pour en venir à une entente à l'amiable entre le promoteur et la Ville de Sherbrooke ont eu lieu. « On n'a pas trouvé de terrain d'entente. Les pourparlers sont finis. Je vais regarder toutes les possibilités. J'envisage toutes les options avec un recours judiciaire. », soutient-il.

Rymz & Mike Shaab se produiront sur la scène du Théâtre Granada le 12 janvier prochain.