Statistique Canada s'intéresse à la santé des Sherbrookois

Statistique Canada s'intéressera à l'état de santé de 500 ménages de Sherbrooke. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une vaste étude statistique pancanadienne sur les mesures de la santé.

Les données tirées de cette enquête devraient permettre de tracer un portrait juste et précis de la santé de la population canadienne. « Dans un premier temps, les personnes sélectionnées devront répondre à une interview qui aura lieu à leur domicile. On leur posera des questions sur la nutrition, leur consommation d'alcool et des produits du tabac, leurs antécédents médicaux et leur niveau d'activité physique », indique Anne Drolet, porte-parole à Statistique Canada.

Par la suite, les gens devront se rendre à une clinique mobile qui sera située au Centre de foires de Sherbrooke où des professionnels de la santé prendront des mesures physiques de la santé (taille, poids, tension artérielle, vision, etc.). Des biospécimens seront aussi recueillis pour évaluer la santé cardiovasculaire, l'état nutritionnel et l'exposition à des contaminants environnementaux.

La participation à cette étude est volontaire. Jusqu'à maintenant le taux de réponse varie d'une ville à l'autre. À Sherbrooke, cette opération démarre le 31 octobre. Les résidents participants recevront un bilan personnel de leur état de santé.

Dans l'ensemble du pays, 16 agglomérations de tailles différentes ont été choisies de façon aléatoire pour la même étude.