Succès pour la 52e édition du Carnaval de Sherbrooke

Le bilan officiel reste à venir, mais déjà, l'organisation du Carnaval de Sherbrooke se réjouit des ventes à la billeterie observées durant la fin de semaine. Dès samedi après-midi, le nombre de visiteurs au parc Jacques-Cartier surpassait l'achalandage de la dernière édition.

Un texte de Christine Bureau

« C'est très, très, très encourageant », note Claudine Roussel, coordonnatrice de l'événement. Selon elle, les conditions printanières leur ont donné un bon coup de pouce, tout comme le choix de nouvelles activités. « Ces nouveautés, c'était des choses que la population nous demandait. »

Parmi elles : un train pouvant accueillir de tout petits passagers. « C'est bête un petit train, c'est simple, mais les enfants l'ont absolument adoré », souligne-t-elle. L'initiation au vélo de neige a également été fort populaire, tout comme la transformation du parc Jacques-Cartier en village nocturne samedi soir.

Ça a été le fait saillant de la fin de semaine, le fait d'avoir pu fêter en hiver au parc Jacques-Cartier avec un grand feu de joie, avec un feu d'artifice en famille. Claudine Roussel, coordonnatrice

Cette année d'ailleurs, la majeure partie des activités se déroulait au parc Jacques-Cartier. Est-ce que l'expérience sera répétée l'an prochain? « On a apprécié la formule, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe là, mais justement l'heure sera au bilan, sera à se poser des questions », répond-elle.

Elle constate que le partenariat avec le Mont-Bellevue, qui permettait aux visiteurs ayant acheté un laissez-passez d'aller glisser ou skier gratuitement, a également « frappé fort ».

« On ne peut pas dire que ce sera un copier-coller l'an prochain, mais on pourra certainement bâtir sur ces bases-là », assure-t-elle.