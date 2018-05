Surveillance policière accrue près des chantiers routiers à Sherbrooke

Les policiers auront les Sherbrookois à l'oeil aux abords des chantiers routiers au cours des prochains mois. Pour assurer la sécurité des travailleurs, les patrouilleurs seront davantage présents dans les secteurs concernés par des travaux. Une nouvelle signalisation sera aussi mise en place pour avertir les automobilistes qu'ils sont surveillés.

Un texte de Louis-Philippe Bourdeau

L'an dernier, 933 constats d'infraction ont été émis près des chantiers sur le territoire du Service de police de Sherbrooke (SPS). « Ça n'a pas de bon sens! Il faut trouver des moyens de faire diminuer la vitesse des automobilistes », indique le lieutenant Yves Rancourt du SPS.

La limite de vitesse sera aussi abaissée à 30 km/h. Une dizaine de panneaux du genre seront disponibles. Ceux-ci rappellent aux conducteurs que les amendes sont doublées dans les zones de travaux. « On va carrément dire aux gens qu'on est là quand ce panneau est sur place. Quand les gens le voient, la police est présente. »

Une méthode semblable est utilisée par la Sûreté du Québec.

Le premier panneau a été installé dans le secteur Deauville où des employés s'affairent à construire un nouveau trottoir.

Si aucun travailleur de Sherbrooke n'a été impliqué dans un accident grave l'an dernier, ce n'est pas une raison pour ne pas agir, croit le représentant pour la santé et la sécurité sur les chantiers à la ville de Sherbrooke.

« On a déjà eu à intervenir en catastrophe sur certains chantiers l'an dernier, ajoute-t-il. Avec les cellulaires et les textos, entre autres, on veut doubler nos efforts pour s'assurer que nos chantiers soient sécuritaires pour nos travailleurs.

Il faut ce qu'il faut. Si ça avait été parfait l'an dernier, on ne serait pas ici cette année. Jean Néron, représentant de la santé et la sécurité sur les chantiers à la ville de Sherbrooke

Nouveaux chantiers à Sherbrooke.

Par ailleurs, cinq nouveaux chantiers débutent dès mardi à Sherbrooke. Celui qui risque de donner davantage de maux de tête aux automobilistes se situe la 12e Avenue Nord. Dans ce secteur, une voie sera retranchée en direction du CHUS.

Par ailleurs, les travaux sur la rue King Ouest seront prolongés jusqu'à vendredi prochain. « On a eu des problèmes de complexité sur les conduites et les ouvrages sous-terrains, ce qui nous oblige à poursuivre une semaine de plus. », explique la directrice du Service des infrastructures urbaines, Caroline Gravel

Le pont Bishop's, dans le secteur Lennoxville, est également fermé jusqu'en juillet.