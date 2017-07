Sutton toujours plus sympathique aux vélos

La sécurité des cyclistes sera accrue à Sutton cet automne. La municipalité profitera de travaux de réfection de la route 139 exécutés par le ministère des Transports pour y faire aménager un espace pour les vélos.

Un texte de Charles Beaudoin

Sutton investira 65 000 $ afin que les cyclistes bénéficient d'un tracé pavé de 1 mètre de largeur de chaque côté de la route sur une distance d'environ 12 kilomètres le long du tronçon qui la relie à la municipalité de West Brome en septembre.

« Le MTQ nous l'a offert cet hiver et on a sauté sur l'occasion, explique le maire de Sutton, Louis Dandenault. Ça a passé facilement au conseil. »

Pour Sutton, il s'agit d'un geste qui s'inscrit en continuité avec les actions de la municipalité au cours des 10 dernières années pour encourager l'utilisation du vélo sur son territoire. Juste au cours de la dernière année, plus de 25 kilomètres de sentiers ont été aménagés pour le vélo de montagne et le fat bike. Auparavant, une centaine de stationnements pour vélos ont été créés pas la Ville, qui offre également la location de vélos et qui organise plusieurs événements cyclistes.

« Depuis plusieurs années, Sutton fait de grands efforts pour améliorer nos services aux cyclistes. Historiquement, Sutton était un centre de ski, un des beaux du Québec, et c'était important de se transformer en station quatre saisons où on fait la promotion de la santé, du bien-être, de la forme physique et le vélo en fait partie », précise le maire de Sutton.

« Aujourd'hui, nos statistiques démontrent que la haute saison à Sutton, ce n'est plus l'hiver, mais l'été et l'automne. Et c'est grandement imputable aux vélos. L'impact est là », ajoute-t-il.

La municipalité s'est d'ailleurs vu remettre la certification vélosympathique de niveau bronze par Vélo Québec il y a quelques semaines. La certification visait justement à souligner les nombreux bons coups de la municipalité pour promouvoir l'accès aux vélos au fil des ans, tant du côté des infrastructures que de la sensibilisation et de la planification, notamment.

« Nous sommes très heureux d'avoir reçu cette reconnaissance. Il y a beaucoup de travail qui est fait par notre personnel et par la Ville en plus des investissements de toutes sortes. Il y a beaucoup de choses qui se font pour le vélo et ça va se poursuivre encore », insiste M. Dandenault.