Taxi Sherbrooke a fermé son centre de répartition des appels « sans préavis », déplorent des employés

Radio-Canada Estrie a appris dimanche soir que le centre de répartition des appels de Taxi Sherbrooke ferme ses portes. Les locaux de l'entreprise situés sur la rue Belvédère Sud ont été vidés. Plus tôt cette semaine, des rumeurs laissaient planer un éventuel transfert du centre de répartitions des appels en Ontario. Une rencontre de négociation devait avoir lieu le 19 octobre. Des employés déplorent avoir été mis au courant qu'ils perdaient leur emploi dimanche après-midi, par téléphone, sans préavis de leur employeur.

Julie Masson était répartitrice à Taxi Sherbrooke depuis le mois de juillet. Elle a reçu un appel de son employeur dimanche après-midi. « On m'a téléphoné pour m'indiquer que je n'avais plus de travail. Ce n'est pas le patron même qui m'a téléphoné, c'est un directeur de Taxi Sherbrooke » raconte-t-elle.

L'ancienne employée de Taxi Sherbrooke a eu vent des rumeurs ce mercredi, sans que l'employeur l'ait pour autant annoncé. Elle espérait négocier de bonne foi avec son employeur : « on pensait qu'on aurait le temps de discuter avec l'administration et savoir s'il n'y avait pas moyen de discuter pour négocier », déplore Julie Masson.

Je me sens trahie. Je me sens démolie, parce que je trouve qu'on a agi de façon hypocrite. Dans le fond, il le savait très bien qu'il était pour envoyer ça. Si ça s'est fait aussi rapidement, c'est sûrement parce que c'était travaillé avant. Vous pouvez être certain que je vais faire tout ce qui est possible pour récupérer mon emploi.

Julie Masson