Tragédie de Lac-Mégantic : nouvelle poursuite contre CP, MMA et Thomas Harding

Un groupe de 49 personnes et entreprises poursuivent à leur tour au civil le Canadien Pacifique (CP), la Montreal, Maine & Atlantic et Thomas Harding en marge de la tragédie de Lac-Mégantic.

Dans la requête introductive d'instance, qui a été déposée en mai au palais de justice de Lac-Mégantic, on apprend que ces requérants se sont exclus de l'action collective intentée contre ces mêmes défendeurs en 2015 et dont le procès doit avoir lieu en 2019.

Au total, ils réclament un peu plus de 5,1 millions de dollars aux défendeurs. Les montants réclamés varient entre 15 000 et un million de dollars et doivent compenser pour l'évacuation, la perte de jouissance de la vie, le stress, les troubles, les ennuis, les inconvénients, la perte de bien réels ou personnels, les dommages à la propriété et la perte de revenus subits lors de la tragédie.

Les poursuivants affirment que CP est directement responsable des dommages causés par la MMA et ses employés.