Transport actif à Sherbrooke : une pétition pour que les candidats prennent position

« Élections municipales 2017 : Faire du transport actif une priorité à Sherbrooke ». Voilà le nom de la pétition qu'a reçu chacun des candidats à la mairie de Sherbrooke. Plus de 1150 citoyens et organismes y ont apposé leurs signatures.

Un texte de Christine Bureau

« On ne voulait pas se prononcer pour des projets concrets, on voulait vraiment juste démontrer que pour les Sherbrookois, le transport actif c’est important », explique Laurence Mailhiot, une Sherbrookoise qui a lancé le projet avec Vincent Boisclair.

Le but de la pétition, qui comprend quatre revendications, est d’inciter les candidats en lice à faire connaître leur position sur cet enjeu.

De la volonté demandée

De l’ajout de stationnements de vélo sécuritaires à la mise en place de trottoirs et de pistes cyclables, les façons de favoriser le transport actif sont nombreuses, ont souligné les cosignataires de la pétition présents à la conférence de presse, lundi.

Le porte-parole du Collectif pour un urbanisme durable, Arnaud Messier-Maynard, note également l’importance d’infrastructures de qualité, sécuritaires et directes.

« Nécessairement, quelqu’un qui est à pied ou à vélo, il ne voudra pas dépenser plus d’énergie parce qu’il est à pied ou à vélo. Il va vouloir aller directement à son milieu de travail ou là où il veut se rendre », plaide-t-il.

Selon lui, les élus et les fonctionnaires ont de l’« ouverture » devant ces idées. « Ça demande beaucoup d’efforts et de volonté. Je pense que notre pétition le démontre, il y a de l’appui des citoyens. Les gens veulent ce genre de changements là. Seulement, il faut montrer la volonté qui est nécessaire », avance-t-il.

Il y a des plans d'aménagement qui sont encourageants, mais on croit qu'il pourrait y avoir plus d'audace, une plus grande volonté politique.

Laurence Mailhiot