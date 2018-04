Travailleur écrasé par un camion-benne à Stukely-Sud : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a dévoilé son rapport d'enquête concernant la mort de Frédérick Mailloux, un opérateur de pelle excavatrice. L'homme est mort écrasé par un camion-benne le 15 août dernier à Stukely-Sud.

Dans ce rapport d'enquête, on apprend que des travaux d'agrandissement du stationnement de l'entreprise Normand Jeanson Excavation inc. étaient en cours le jour de l'accident. Un conducteur de camion-benne, venant livrer de la terre, a entrepris une manœuvre de recul dans la cour en regardant dans ses miroirs, sans toutefois y apercevoir M. Mailloux, qui se déplaçait à pied en direction du fond de la cour. Le travailleur, qui faisait alors dos au camion et se trouvait dans l'angle mort de celui-ci, a été écrasé par le poids lourd.

Les secours ont été appelés et le décès du travailleur a été constaté sur place.

L'enquête a permis à la CNESST de retenir trois causes pour expliquer l'accident :

La trajectoire empruntée par le travailleur a croisé la trajectoire du camion-benne pendant la manœuvre de recul;

Le travailleur n'a pas perçu le danger du camion-benne qui reculait derrière lui;

La méthode de travail utilisée pour la livraison de la terre de remplissage dans la cour n'a pas tenu compte de la présence ou de la circulation possible de travailleurs.

À la suite de l'accident, la CNESST a interdit la poursuite des travaux de remplissage du stationnement. La reprise des travaux a été autorisée après que l'employeur a présenté une méthode de travail sécuritaire, qui inclut un plan de circulation pour les véhicules et la présence d'un signaleur de chantier pour diriger les camionneurs.