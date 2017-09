Traversée Félix: Alain et Noémie Roy de retour à la maison

Après avoir parcouru à vélo le Canada d'un bout à l'autre, le duo père-fille d'Alain et Noémie Roy a terminé sa longue traversée du pays. Ils ont amassé plus de 6 200 $ le long de leur parcours de 7000 kilomètres. Ils avaient quitté Sherbrooke le 1er juin dernier.

Le montant sera remis à la Fondation québécoise du cancer, en appui au Programme à Félix.

« Félix a vécu des épreuves bien plus difficiles que celles que nous venons de traverser Noémie et moi. Notamment de ne plus pouvoir bouger autant qu'avant par manque d'énergie, lui qui était un grand athlète », estime Alain Roy, tout de même heureux d'être de retour à Sherbrooke.

Félix Deslauriers-Hallé est décédé en 2011 à l'âge de 20 ans à la suite d'un combat contre le cancer.

« Si notre défi a pu en inspirer d'autres, et venir en aide à des jeunes devant faire face au cancer et leur entourage, alors nous l'avons relevé haut la main », croit Noémie Roy.

Le Programme à Félix vise à répondre aux besoins spécifiques des adolescents et jeunes adultes touchés par le cancer.

Noémie et Alain Roy organiseront d'autres activités de financement prochainement dans le but d'amasser des fonds pour cette cause.