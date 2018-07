Un cadenas cause la grogne à North Hatley

De nombreux citoyens de North Hatley et des municipalités environnantes déplorent le fait que des restrictions soient imposées concernant l'accès à la plage municipale.

La Municipalité maintient sa décision de limiter l'accès à la plage de 10 h à 21 h, et ce, jusqu'au 19 août. Par la suite, il sera possible de fréquenter l'endroit uniquement les week-ends. « On s'entend qu'avec les changements climatiques, on se baigne pas mal plus tard que le 19 août », déplore une citoyenne engagée dans cette lutte, Dominique Cyr.

Une clôture a également été installée pour en limiter l'accès et l'entrée est cadenassée en dehors des heures d'ouverture. La Municipalité affirme qu'elle est dans l'obligation d'agir ainsi pour des questions d'assurances.

En 50 ans, il n'y a jamais eu d'accident à cette plage. Nous sommes des parents, des gens responsables. Pourquoi empêcher l'accès au beau et magnifique lac Massawippi? Dominique Cyr

Selon elle, la dernière séance du conseil municipal a été houleuse. « On a passé plus d'une heure et demie de questions concernant la plage, et ce, pour une troisième fois. La Ville a déposé un avis juridique, la semaine dernière. Elle demandait à des avocats ce qu'il arrivait par rapport à la clôture barrée. Ce n'est pas une obligation de garder le cadenas. C'est une sphère opérationnelle. C'est la Ville qui a décidé de garder le cadenas. »

Lors de ce conseil, un citoyen est arrivé avec son escabeau. « Il voulait illustrer le fait que lorsqu'il souhaite se baigner, il ne prend pas de chance et arrive avec son escabeau. Ça a été immortalisé par une artiste peintre. Il y a un tableau qui est exposé à la bibliothèque de North Hatley. On voit comme c'est absurde avec tout le conseil d'un côté de la clôture et la population de l'autre », raconte Mme Cyr.

Un contre-avis juridique a été demandé par les opposants. Dominique Cyr est convaincue que la Ville fait fausse route. « Il n'y a pas d'obligation légale à fermer la plage. On demande d'enlever le cadenas. Il y a des personnes âgées qui avaient l'habitude d'aller nager dès 7 h le matin et là, elles doivent attendre à 10 h. »