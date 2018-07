Un cinquième décès possiblement lié à la chaleur signalé en Estrie

La Direction de la santé publique de l'Estrie a annoncé aujourd'hui le décès d'une cinquième personne possiblement en lien avec la chaleur caniculaire des derniers jours.

« En ce qui concerne les cinq cas reçus jusqu'à présent, il n'y a pas d'enfants, on parle vraiment soit d'adultes âgés ou d'adultes d'âge moyen, mais avec des maladies chroniques qui augmentent les risques de souffrir de la chaleur », explique la Directrice de la santé publique en Estrie, la Dre Mélissa Généreux.

La santé publique attend l'analyse du coroner avant de relier formellement les décès à la canicule.

Au quatrième jour d'une vague de chaleur qualifié « d'exceptionelle » par le CIUSSS de l'Estrie-CHUS, l'établissement a fait un bilan de l'impact de la chaleur accablante sur la santé de la population.

Le CIUSSS a répertorié une vingtaine de cas de coups de chaleurs et d'épuisement par la chaleur depuis le début de la canicule sur l'ensemble du territoire estrien.

Ce n'est probablement que la pointe de l'iceberg, [les coups de chaleur] ne sont pas des maladies à déclaration obligatoire, on reçoit les signalements selon le bon vouloir des personnes. Ça pourrait être plus que 20, mais on sait que c'est minimalement une vingtaine.

Mélissa Généreux, directrice de la santé publique, CIUSSS de l'Estrie-CHUS