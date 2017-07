Un deltiste survit à une chute de 30 mètres

Un homme d'une quarantaine d'années s'en est tiré à bon compte dimanche après s'ètre écrasé en deltaplane sur le mont Yamaska, à Saint-Paul-d'Abbotsford, près de Granby.

L'homme a fait une chute d'une trentaine de mètres avant d'atterrir non loin d'un site marqué d'une croix blanche pour honorer la mémoire de deltistes décédés en semblables circonstances dans le passé.

« C'est une erreur de calcul au décollage, tout simplement. Rien de plus que ça », explique l'ami de la victime Robert Blais, qui pratique le deltaplane et le parapente tout comme lui.

Malgré sa chute, le deltiste a été en mesure de contacter les services d'urgence par lui-même. Les pompiers de Granby, de Saint-Paul-d'Abbotsford et une vingtaine de sauveteurs bénévoles ont été requis pour le sortir d'impasse.

« Où il était situé en montagne, ce n'était pas facile d'accès, signale Serge Privé, vice-président de l'Unité de sauvetage Haute-Yamaska. On nous a appelés, j'ai déployé mes gars pour faire le sauvetage et aller chercher le patient avec les pompiers de Granby et de Saint-Paul. »

Le quadragénaire a subi quelques blessures à la jambe droite et quelques ecchymoses, mais on ne craint pas pour sa vie. Il s'agit du premier sauvetage en montagne impliquant un amateur de deltaplane cette année dans la région de Haute-Yamaska. En 2016, sept interventions similaires ont été nécessaires pour secourir des deltistes ou des parapentistes.