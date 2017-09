Un deuxième candidat briguera la mairie de Magog

Seule sur les rangs jusqu'ici à briguer la mairie de Magog, Vicki-May Hamm aura finalement un compétiteur.

Radio-Canada a appris que l'ingénieur à la retraite Marc Delisle déposera officiellement sa candidature mercredi à l'hôtel de ville de Magog. Il affrontera la mairesse sortante lors du scrutin du 5 novembre prochain.

« Je connais bien Magog, j'ai passablement d'expérience et je voudrais m'impliquer en faisant bouger les choses. Je trouve ça inacceptable que la mairesse soit élue par acclamation. Je pense que ça prend de l'opposition », mentionne celui qui en sera à sa première participation en politique.

Marc Delisle soutient que certains dossiers comme la revitalisation du centre-ville pourraient être mieux menés à Magog.

« Je pense qu'il est temps de faire plus de consultations avec les citoyens avant de faire de grands projets. Il y en a eu beaucoup récemment et il y en a d'autres qui sont enclenchés et c'est le temps de réfléchir de nouveau sur ces projets comme la revitalisation du centre-ville. Il y a des options disponibles pour limiter les dégâts envers les marchands. »