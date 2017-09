Un héros sherbrookois récompensé aux États-Unis

René Roy, un résident de Sherbrooke, est l'un des lauréats d'une médaille de la Carnegie Hero Fund Commisssion, une organisation philanthropique américaine qui souligne des actes d'héroïsme de la part de gens ordinaires.

En août 2016, René Roy a réussi à sauver un automobiliste pris dans son véhicule en flammes dans la rue Saint-François Nord à Sherbrooke. Au risque de sa propre vie, il a, à deux reprises, tenté et a finalement réussi à extirper le conducteur, Robert Mercier, 79 ans, de ce qui aurait pu être son tombeau.

Les deux hommes se sont rencontrés au lendemain de l'annonce de la bonne nouvelle. Encore étonné, René Roy peine à réaliser que cette organisation ait entendu parler de cette histoire. « Je me demandais comment ça se fait qu'aux États-Unis ils savaient ça. D'où avaient-ils eu cette information. Ils m'ont dit qu'ils avaient vu ça dans les journaux. Je suis fier d'avoir fait ça »,

De son côté, Robert Mercier est toujours aussi redevable à son sauveur. « Ça prend quelqu'un qui est spécial pour faire ça. Ce n'est pas n'importe qui. Quand il arrive des accidents, il y en a qui figent, sont saisis et ne bougent pas. Lui, il a bougé tout de suite. Merci, des grands mercis ce n'est pas assez. Il m'a sauvé la vie. Sans ça, je brûlais dans mon auto! » rappelle M. Mercier.

Depuis le triste événement, les deux hommes sont devenus amis. « Certains m'ont dit que j'avais un ange gardien. J'ai dit oui et je ne le lâcherai pas tout de suite! » raconte en riant Robert Mercier.

L'organisation philanthropique, fondée en 1904 par Andrew Carnegie, a remis depuis sa fondation plus de 150 médailles qui sont parfois accompagnées de bourses et de rentes à des hommes et des femmes qui ont fait des gestes héroïques au Canada et aux États-Unis. Des hommages rendus parfois à titre posthume.

C'est la deuxième fois que René Roy ait récompensé pour ce geste. La Ville de Sherbrooke avait souligné son courage en lui offrant une médaille l'an dernier.