Un incendie ravage une maison abandonnée à Sherbrooke

Une résidence abandonnée a été rasée par les flammes lundi en soirée à Sherbrooke.

Une vingtaine de pompiers ont combattu les flammes qui ont ravagé une maison de deux étages située sur la rue Wellington Sud. La résidence est une perte totale.

Un enquêteur du Service des incendies de Sherbrooke se rendra sur les lieux mardi afin de déterminer les causes du brasier. Comme le bâtiment n'était pas alimenté en électricité, l'incendie est considéré comme suspect.

« Nos équipes ont reçu l'appel vers 20 h 30. À notre arrivée, il y avait déjà un embrasement au deuxième étage. Il y a eu une deuxième alarme de donnée. Par la suite, étant donné que c'est une maison abandonnée et pour la sécurité de nos intervenants, on a travaillé en mode défensif. On se trouve à la fin de la ligne du réseau d'aqueduc. Donc, nous avions une problématique au niveau de la pression de l'eau », explique le chef de division au Service des incendies de Sherbrooke, Stéphane Brochu.

L'endroit était connu des policiers. Le propriétaire a dû faire appel à eux à quelques reprises pour chasser des itinérants qui y avaient trouvé refuge.

Un pompier a été blessé à l'épaule lors de l'intervention. Il a été conduit à l'hôpital.