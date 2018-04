Un marché public à Magog cet été

Un marché public verra le jour cet été à Magog. Le marché, installé à la plage des Cantons, sera ouvert les dimanches, de 10 h à 14 h, dès la fin juin.

Jean-Simon Charlebois, nouvellement arrivé dans la région, n'a pas hésité à s'impliquer dans le projet avec d'autres membres de la communauté. « Tout le monde semblait dire que ça manquait, qu'il y avait un intérêt pour ça. On a décidé de mettre les énergies pour que ça arrive », explique-t-il.

M. Charlebois ajoute que le marché est un plus pour les consommateurs. « Oui c'est dans l'ère du temps, mais il y a plein de bénéfices à avoir un marché public. L'achat local, mais aussi des aliments frais. Ça fait de la nourriture qui est santé pour les gens. On trouve que c'est un beau projet et que c'est important que les municipalités aient ça pour leurs citoyens », ajoute-t-il.

Aux deux semaines

Le marché ouvrira le dimanche 24 juin. À partir de la mi-juillet, il sera accessible aux deux semaines.

Une quinzaine d'exposants ont déjà réservé leur place. On retrouvera notamment des fruits, des légumes, du fromage et des produits de boulangerie

Jean-Simon Charlebois ajoute que des discussions ont eu lieu avec la Ville pour qu'elle appuie financièrement le projet.

11 dates sont prévues pour cette première saison.

Les organisateurs ont mis sur pied un site Internet: marchepublicmagog.com